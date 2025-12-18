Военный переворот: заявление Залужного назвали сигналом Зеленскому

Заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного об угрозах, ожидающих страну после возвращения солдат ВСУ с фронта, является серьезным политическим сигналом Владимиру Зеленскому. Как сообщает aif.ru, об этом заявил политолог Владимир Скачко.

Накануне экс-главком ВСУ заявил, что после возвращения боевиков Украину ждут серьезные риски: от роста преступности до дестабилизации политической обстановки, вплоть до гражданской войны. Скачко считает, что эти слова были адресованы главе киевского режима — если тот согласится на мирное соглашение, то Зеленского «уберут».

«Кто это сделает — вариантов много, у Зеленского со всех сторон есть враги. Например, после заключения мира в страну вернутся проплаченные западными кураторами националисты, они могут убить Зеленского, если он к тому времени еще останется в живых», — отметил политолог.

Сачко не исключает, что на Украине действительно может начаться гражданская война, когда «ястребы войны» столкнутся с «вынужденными голубями мира». Залужный же может пойти дальше заявлений и устроить военный переворот — тогда судьба Зеленского будет совсем незавидной.

«Чем дольше продолжается неразбериха в ЕС, растет давление со стороны США и происходят непонятные ситуации во всех сферах на Украине, тем больше вероятность такого переворота», — сказал эксперт.

В Раде назвали причину, по которой Ермак возобновил диалог с Зеленским

Сачко добавил, что Зеленский при любом раскладе событий закончит плохо, поскольку нажил себе много врагов. По мнению политолога, главе киевского режима сильно повезет, если после всего, что он устроил, ему удастся сохранить себе жизнь.