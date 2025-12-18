Что произошло в мире 18 декабря: пожар в соборе и трагедия с буровой платформой

18 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — пожар в соборе Святого Иоанна Богослова и трагедия с буровой платформой «Кольская». Подробности — в материале «Рамблера».

Пожар в соборе Святого Иоанна Богослова

18 декабря 2001 года в соборе Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке (США) произошел пожар. Это крупнейший католический собор, строительство которого длилось 100 лет и завершилось только в 1992 году. Возгорание началось в сувенирном магазине у восточного входа. Пожарные прибыли через несколько минут, но пламя охватило значительную часть собора. Пожар был потушен к 11 часам, после двух с половиной часов борьбы. Часть кровли обрушилась, но разрушения были минимальными. Сгорело несколько гобеленов, включая четверть поверхности гобелена «Тайна Вечеря». Пострадали дубовые элементы органа, но шесть произведений на реставрации и четыре вдали от очага пожара уцелели.

Трагедия с буровой платформой «Кольская»

18 декабря 2011 года, в Охотском море, в 200 километрах северо-восточнее сахалинского мыса Терпения, произошла катастрофа: буровая платформа «Кольская» опрокинулась и затонула во время буксировки к Сахалину. На момент происшествия на платформе находились 67 человек, включая 53 члена экипажа и 14 специалистов, направленных на выполнение специальных задач. Спасти удалось лишь 14 человек из экипажа. Компания-судовладелец утверждает, что катастрофа случилась из-за обрыва буксировочного троса ледокола «Магадан», что привело к повреждению платформы в результате воздействия штормовых волн. Тем не менее, есть сведения, что трагедия стала следствием систематических нарушений правил буксировки и неудовлетворительного технического состояния корпуса буровой платформы.

Спуск на воду ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс»

18 декабря 2020 года прошла церемония спуска на воду ледостойкой мобильной платформы («ЛСП») «Северный полюс», разработанной по проекту 00903. Это судно создано для формирования на его базе постоянно дрейфующей исследовательской станции и проведения многоаспектных научных исследований в Арктическом регионе.

Финал чемпионата мира по футболу

18 декабря 2022 года состоялся финал чемпионата мира по футболу. В напряженной борьбе сборная Аргентины одержала победу над командой Франции в серии пенальти со счетом 3:3 (пен. 4:2). Капитана аргентинской команды Лионеля Месси признали лучшим игроком турнира.

Премьера фильма «Обитаемый остров»

18 декабря 2008 года состоялась премьера фильма «Обитаемый остров», снятого режиссером Федором Бондарчуком по мотивам романа братьев Стругацких. Эта картина стала лидером проката в России и вошла в число самых кассовых фильмов Европы в 2009 году. В главных ролях снялись Василий Степанов, Юлия Снигирь и Петр Федоров.