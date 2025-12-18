В Европе российскую разведку обвинили в запугивании Бельгии

По данным европейских спецслужб, бельгийские политики и высокопоставленные лица подверглись «кампании запугивания» якобы со стороны российской разведки, чтобы предотвратить конфискацию замороженных активов Москвы. Об этом пишет газета The Guardian.

© Газета.Ru

Издание сообщило, что целенаправленное давление якобы оказывалось на ключевых лиц бельгийского депозитария Euroclear, где хранятся замороженные активы России, а также руководство страны.

Как утверждается в материале, «ответственность за эту кампанию несет российская военная разведка ГРУ».

«Они определенно использовали тактику запугивания», — заявил один европейский чиновник.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.