Пока вы спали: раскол ЕС из-за России и потерявшийся 13 лет назад самолет

Трамп заявил, что США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона якобы отняли, пишет РИА Новости.

"Права на землю, нефть, всего, что у нас было, у нас это отобрали, потому что у нас был президент, который, возможно, просто не следил за происходящим", - сказал президент США.

Фицо сообщил, что в аэропорту Брюсселя серьезно повредили его самолет

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что в аэропорту Брюсселя, куда он прибыл на саммит ЕС, серьезно повредили его самолет. По этой причине воздушное судно придется оставить, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

"Сложный саммит в Брюсселе начался нехорошо. В аэропорту нам автомобиль с трапом разбил самолет так, что он не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь", - написал Фицо.

СМИ: в ЕС произошел раскол из-за России

Из-за жестких разногласий по вопросу конфискации замороженных российских активов европейские лидеры крупно поссорились перед саммитом в Брюсселе, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

"В среду вечером лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга", — говорится в публикации издания.

Отмечается, что дипломаты в течение 11 часов работали над компромиссом, чтобы спасти соглашение о финансовой помощи Украине.

"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов о России

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что отказ премьера Венгрии Виктора Орбана принять предложение ЕС по конфискации российских активов может привести к жестким последствиям. По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать против Будапешта закарпатских венгров, сообщает РИА Новости.

"У Орбана свое видение, и, конечно, Зеленский и его бригада в долгу не останутся. Надо понимать, что могут произойти очень жесткие события, особенно учитывая венгров Закарпатья, которых теперь будут использовать, чтобы Орбана попытаться обуздать", — сказал эксперт.

По словам Соскина, президент Украины рассчитывает на то, что Орбан находится в конфронтации с Брюсселем из-за твердой позиции по защите национальных интересов Венгрии.

СМИ: найден самолет, потерявшийся 13 лет назад

Авиакомпания Air India нашла потерянный 13 лет назад самолет Boeing 737-200. Теперь компании грозит крупный штраф за парковку в аэропорту Калькутты, пишет РИА Новости со ссылкой на британский таблоид The Sun.

"Авиакомпания Air India заявила, что в 2012 году потеряла один из своих самолетов в аэропорту Калькутты. Самолет, по-видимому, не числился в документах, пока аэропорт не связался с Air India с просьбой убрать Boeing 737-200", — говорится в публикации издания.

Отмечается, что о самолете никто не вспоминал, пока аэропорт не обратился к авиакомпании Air India с просьбой убрать Boeing 737-200, стоявший все это время в аэропорту.

*запрещена в РФ как экстремистская.