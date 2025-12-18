Guardian: Украина без новых средств обанкротиться к весне

Без стороннего финансирования средства Киева закончатся к весне. Об этом пишут иностранные СМИ.

«У Украины быстро заканчиваются деньги: по оценкам Европейской комиссии, Киеву потребуется около 136 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах для финансирования обороны и поддержания функционирования страны. Без новых средств к весне Украина рискует обанкротиться и оказаться неспособной платить солдатам, учителям и полицейским», — указано в материале издания The Guardian.

WSJ: Украина стремится к самому низкому уровню военной поддержки за время конфликта

Эта ситуация может быть причиной того, почему ЕС пытается конфисковать замороженные российские активы. Однако не все разделяют желания конфисковывать активы. Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против использования российских замороженных активов. Об этом сообщал телеканал RT.

О риске исчерпания средств Киева уже предупреждал депутат Рады Дмитрий Разумков, по оценке которого денег на ключевые расходы может не хватить уже в феврале 2026 года при дефиците бюджета в 1,9 триллиона гривен. Последние годы Украина формирует рекордно дефицитный бюджет и покрывает его за счет международной помощи, в том числе кредитов ЕС и средств «Большой семерки» от доходов замороженных российских активов.