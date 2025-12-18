Трамп назвал самую мощную армию в мире

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в обращении к нации из Белого дома заявил, что американская армия является самой могущественной в мире. По его словам, США достигли рекордных показателей по призыву в вооружённые силы.

"У нас самая мощная армия в мире", - сказал Трамп.

В то же время, как ранее отмечали в Пентагоне, Вашингтон вынужден пересматривать расходы на военную технику, в том числе из-за способности России производить до миллиона беспилотников за 12 месяцев.

