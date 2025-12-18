Зеленский внезапно внес изменение в график визита в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно скорректировал график своего визита в Варшаву, добавив в программу встречу со спикером Сейма Польши Вложимежем Чажастым. Об этом сообщает польское издание Fakt.

Согласно публикации, Зеленский прибывает в Польшу в пятницу, 19 декабря. Изначально дата визита была согласована с польской стороной для встречи с Каролем Навроцким, однако позднее в график добавили отдельную беседу с главой нижней палаты парламента.

Как отметил глава канцелярии Сейма Марек Сивец, визит украинского президента в польский парламент станет демонстрацией важности сотрудничества с Киевом для Варшавы.

