Херш заявил, что Уиткофф и Кушнер возглавят фонд восстановления Украины

Газета.Ruиещё 9

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер возглавят фонд восстановления Украины. Об этом заявил американский Сеймур Херш на своем сайте.

Журналист Херш рассказал, кто может возглавить фонд восстановления Украины
© Global Look Press
«Мне сообщили, что оба мужчины, которые значительно увеличили свое состояние во время второго президентства [Дональда] Трампа, настаивают на том, чтобы Соединенные Штаты получали 50 процентов прибыли от любых компаний, участвующих в восстановлении Украины, проводимом США», — написал он.

По его словам, новая структура, возглавляемая Уиткоффом и Кушнером, будет отвечать за выбор подрядчиков и распределение средств. Детали распределения средств все еще обсуждаются, добавил он.

WSJ: Уиткофф проведет переговоры с Зеленским и лидерами ЕС по Украине в Берлине

Пункт о создании инвестиционного фонда объемом $200 млрд для восстановления страны Украины содержится в мирном плане президента США. На эти цели также планируется направить часть размороженных российских активов. На совместные проекты США и РФ хотят направить $100 млрд из замороженных активов. В соглашении также есть пункты об экономическом сотрудничестве и реинтеграции России в мировую экономику.

Ранее сообщалось, что на Украине могут ввести налог на восстановление страны.