Журналист Херш рассказал, кто может возглавить фонд восстановления Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер возглавят фонд восстановления Украины. Об этом заявил американский Сеймур Херш на своем сайте.

«Мне сообщили, что оба мужчины, которые значительно увеличили свое состояние во время второго президентства [Дональда] Трампа, настаивают на том, чтобы Соединенные Штаты получали 50 процентов прибыли от любых компаний, участвующих в восстановлении Украины, проводимом США», — написал он.

По его словам, новая структура, возглавляемая Уиткоффом и Кушнером, будет отвечать за выбор подрядчиков и распределение средств. Детали распределения средств все еще обсуждаются, добавил он.

Пункт о создании инвестиционного фонда объемом $200 млрд для восстановления страны Украины содержится в мирном плане президента США. На эти цели также планируется направить часть размороженных российских активов. На совместные проекты США и РФ хотят направить $100 млрд из замороженных активов. В соглашении также есть пункты об экономическом сотрудничестве и реинтеграции России в мировую экономику.

Ранее сообщалось, что на Украине могут ввести налог на восстановление страны.