Московский суд признал, что в текстах выступлений Владимира Зеленского содержатся признаки экстремизма, а также призывы к возбуждению ненависти и вражды по национальному признаку. Соответствующие материалы имеются в распоряжении РИА Новости.

Поводом для разбирательства стало обращение прокуратуры Лефортовского района в 2025 году, которая обнаружила в открытом доступе сборник выступлений украинского президента. Ведомство указало, что в этих материалах содержатся высказывания, направленные на разжигание ненависти к группе лиц, выделяемой по национальному признаку — русским.

В ходе процесса были проведены лингвистические экспертизы, подтвердившие наличие в текстах признаков экстремистской направленности. Суд удовлетворил требование прокуратуры и признал информацию запрещённой к распространению. В настоящее время доступ к текстам, размещённым на нескольких интернет-страницах, заблокирован.

