Одна страна выступила против использования активов России

В Бельгии выступили против использования замороженных активов России для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» из страха столкнуться с экономическим крахом. Об этом рассказал министр иностранных дел королевства Максим Прево, пишет РИА Новости.

«Бельгия высказывает свои возражения не из-за опасений давления или ответных мер. Мы лишь пытаемся избежать краха собственной экономики в случае принятия решения без надлежащих гарантий», — отметил он.

Кроме того, министр подчеркнул, что использование российских активов не является единственным решением, которое можно было бы принять, чтобы помочь Киеву.

Politico: ЕС раскололся на два лагеря из-за споров о России

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани сообщил, что Бельгия не хочет брать ответственность за риски из-за решения о выделении ЕС «репарационного» кредита Украине. Он также добавил, что в настоящее время в Европе царит «странное настроение».

Западные СМИ также ранее написали, что США не поддерживают планы Евросоюза по конфискации российских суверенных активов.