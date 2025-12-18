Вопрос конфискации замороженных российских активов стал камнем преткновения между странами Евросоюза. Разногласия в организации возникли на фоне предстоящего саммита ЕС в Брюсселе. Об этом сообщают американские СМИ.

«Лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря и вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев. Возродились ожесточенные разногласия между севером и югом по поводу общего долга», — сообщает издание Politico, цитирует РИА Новости.

Планы Мерца по изъятию активов России вызвали скандал в бундестаге

В материале подчеркивается, что население «верных» союзников киевского режима начинает колебаться. Результаты опросов, проведенных накануне саммита, показывают, что немцы и французы стали больше высказываться о сокращении финансовой поддержки Украине.

На данный момент как минимум семь членов Европейского союза выступают против изъятия резервов ЦБ России, хранящихся преимущественно в брюссельском депозитарии Euroclear. Это Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Венгрия, Словакия и Чехия, пишет «Царьград».