WSJ: Украина стремится к самому низкому уровню военной поддержки за время конфликта

Украина может получить самый низкий объем военной помощи с начала полномасштабного конфликта. Ключевыми проблемами Киева стали нехватка возможностей разведки и зависимость от американских систем ПВО Patriot. Об этом передает The Wall Street Journal

«Украина находится на пути к самому низкому уровню военной поддержки с начала конфликта. Ключевыми уязвимостями для Украины стала разведка, которая помогает использовать украинское дальнобойное оружие для ударов по России. Также Украина использует американские системы Patriot для перехвата российских баллистических ракет», — сообщает The Wall Street Journal.

Снижение угрозы вторжения, поддержка военных и новые вооружения. Заявления Белоусова

Издание заявляет, что эти уязвимости создают ситуацию, в которой США могут использовать поставки критически важных средств как рычаг давления на Киев. В период администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты изменили подход к поддержке Украины, перейдя от безвозмездных поставок вооружений к их коммерческой продаже. Предполагалось, что инициативу по обеспечению Киева военной помощью возьмут на себя европейские государства. Однако в период с сентября по октябрь страны ЕС выделили лишь порядка 5 млрд долларов новой военной поддержки, что явно недостаточно для компенсации сокращения участия США.

Согласно приведенным данным, совокупный объем новых обязательств в сфере помощи Украине со стороны всех ее международных партнеров к октябрю составил около 39 млрд долларов. Этот уровень военной поддержки Киева опустился до минимального значения с начала СВО.

Ранее стало известно, что Украина находится на грани банкротства. По данным Международного валютного фонда (МВФ) Киеву в 2026 и 2027 годах потребуется160 млрд долларов, сообщает RT.