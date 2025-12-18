Обсуждение судьбы замороженных активов России в бундестаге переросло в перепалку с криками. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении передать средства Киеву, что вызвало жёсткий протест со стороны «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт парламента ФРГ, Мерц пообещал лично добиваться в Брюсселе передачи активов Украине.

В Бельгии сделали заявление об изъятии российских активов

Сопредседатель партии АдГ Тино Хрупалла назвал этот план незаконным и подливающим масла в огонь войны, указав на огромные расходы немецких налогоплательщиков на поддержку Киева.

«Следуя девизу «чужими деньгами легко управлять», федеральный канцлер реализует свой агрессивный план по изъятию российских активов», — заявил Тино Хрупалла.

Спор обострился, когда председатель земельной группы ХСС Александр Хоффманн обвинил АдГ в работе на интересы США. Дискуссия перешла на крик, из-за чего вице-спикер бундестага Омид Нурипур был вынужден вмешаться, чтобы восстановить порядок.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа дала понять странам Европы, что хочет использовать замороженные российские активы для урегулирования на Украине.

17 декабря сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель резко раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его заявлений о возможных боевых действиях сил стран Запада с российской армией на линии разграничения с Украиной.