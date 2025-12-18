Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне слухов о плане по активам России

Пресс-конференцию главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты отменили вечером 17 декабря на фоне слухов о плане по замороженным российским активам. Это произошло после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что с повестки саммита Евросовета, запланированного на 18-19 декабря, сняли обсуждение вопроса об использовании активов РФ, говорится на сайте ЕК.

Орбан назвал такое решение победой над президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Стармер и фон дер Ляйен заявили о «поворотном моменте» для Украины

Позже венгерский премьер добавил, что ЕС рассматривает предоставление совместного кредита Киеву вместо использования для этого российских замороженных активов. «Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом», — добавил политик.

Пресс-конференция главы ЕК и председателя Евросовета была запланирована на сайте Еврокомиссии на 21.30 по московскому времени. Сначала ее перенесли на 22.00 по московскому времени, а затем просто убрали из программы.