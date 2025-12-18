Лукашенко назвал себя «уходящим» президентом

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV назвал себя «уходящим» президентом. Об этом пишет ТАСС.

Политик подчеркнул, что не хочет перекладывать свои проблемы на новые поколения. Он добавил, что стремится наладить хорошие отношения между Белоруссией и Соединенными Штатами. Лукашенко также призвал главу Белого дома Дональда Трампа преодолеть разногласия, возникшие в 2020 году, когда США и другие западные страны поддержали антиправительственные протесты в Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что военные действия не помогут решить проблемы общепланетарного масштаба, в числе которых наркотрафик. Он отметил, что для решения проблемы, возможно, следует искать новые методы.