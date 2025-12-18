Лукашенко назвал себя «уходящим» президентом

Lenta.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV назвал себя «уходящим» президентом. Об этом пишет ТАСС.

© РИА Новости

Политик подчеркнул, что не хочет перекладывать свои проблемы на новые поколения. Он добавил, что стремится наладить хорошие отношения между Белоруссией и Соединенными Штатами. Лукашенко также призвал главу Белого дома Дональда Трампа преодолеть разногласия, возникшие в 2020 году, когда США и другие западные страны поддержали антиправительственные протесты в Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что военные действия не помогут решить проблемы общепланетарного масштаба, в числе которых наркотрафик. Он отметил, что для решения проблемы, возможно, следует искать новые методы.