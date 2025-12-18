Трамп выступил с одним требованием к Венесуэле

Соединенные Штаты хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли венесуэльские власти. С таким утверждением выступил глава Белого дома Дональд Трамп во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

По его словам, Венесуэла якобы незаконно завладела американскими активами, выдворив компании из США и забрав землю и права на добычу нефти.

«Наша страна будет сильной. Мы восстановим справедливость!» — отметил политик.

Такер Карлсон: Трамп объявит войну Венесуэле

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете, запланированного на среду, 17 декабря, в 21:00 по местному времени (05:00 мск 18 декабря).

В ответ на это правительство Венесуэлы ввело военный эскорт для танкеров в ответ на угрозы американского лидера Дональда Трампа.