В Бельгии сделали заявление об изъятии российских активов

Глава МИД Бельгии Максим Прево рассказал в ходе выступления в парламенте страны, что Евросоюз может принять решение об использовании суверенных российских активов, замороженных на счетах финансовых организаций, без согласия властей королевства. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 17 декабря, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен до конца года определиться с вариантом финансирования Киева — через общий займ или использование активов РФ.

«На столе находятся различные предложения, и действительно такие решения могут приниматься квалифицированным большинством. Таким образом, отдельное голосование или согласие Бельгии формально не являются обязательными, хотя при этом возникают вопросы к юридической основе подобного подхода», — разъяснил Прево.

Министр отметил, что дополнительные риски, возникающие при выборе варианта «репарационного кредита», должны быть надлежащим образом покрыты.

Ранее сообщалось, что в 2022-2024 годах США и их союзники вели дискуссию о рисках использования средств Банка России, замороженных в западных банках.

Постпред Бельгии в ЕС шокировал коллег заявлением об активах РФ

В 2025 году, по мере исчерпания финансовых возможностей и на фоне отказа Вашингтона от финансирования Украины, в ЕС выступили с идеей «репарационного кредита», в рамках реализации которой предполагалось направить Киеву российские активы.