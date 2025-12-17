Протасевич стал ведущим на белорусском ТВ

Роман Протасевич стал телеведущим на белорусском телеканале СТВ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что теперь Протасевич ведет новую информационно-аналитическую передачу «Без прикрытия». Первая серия шоу с ним уже вышла — в ней обсуждался пожар на закрытой Игналинской АЭС в Литве 25 ноября.

Напомним, что Протасевич являлся одним из создателей оппозиционного Telegram-канала Nexta, который был признан экстремистским в Белоруссии. 23 мая 2021 года его задержали в аэропорту Минска, при этом самолет Протасевича летел из Афин в Вильнюс — борт совершил незапланированную посадку после того, как получил ложное сообщение о взрывном устройстве. Позже Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы, но уже 16 мая его помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он же заявил, что Протасевич является сотрудником национальной разведки. Сам Протасевич подтвердил эту информацию журналистам.