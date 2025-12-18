СМИ узнали о предстоящей встрече Умерова с Уиткоффом

Делегация Украины во главе с руководителем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, как ожидается, прибывает на этой неделе в Майами для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме и информированного собеседника.

"Ожидается, что позднее на этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с... Рустемом Умеровым для переговоров с Уиткоффом и Кушнером", - пишет издание.

В публикации отмечается, что трёхсторонняя встреча с участием представителей России в настоящее время не запланирована.

Ранее сообщалось, что Трамп проигнорировал Украину и Венесуэлу в обращении к нации.