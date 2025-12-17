Генсек ООН созвонился с лидером Венесуэлы Мадуро

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом пишет ТАСС.

© Газета.Ru

Стороны обсудили напряженную ситуацию в регионе.

«В ходе разговора генсек подтвердил позицию ООН о необходимости стран-членов соблюдать международное право и ослаблять напряженность для сохранения региональной стабильности», — говорится в сообщении.

В конце ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Соответствующее заявление он сделал на фоне наращивания группировки войск США в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро.