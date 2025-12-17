В Италии назвали настоящего врага Евросоюза
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в ходе выступления в парламенте, что настоящим врагом ЕС является его неспособность принимать решения. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Вашингтон опубликовал новую доктрину национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.
«Лично я считаю, что бесполезно, а, возможно, даже вредно метать стрелы в воображаемого врага, потому что настоящий враг, с которым нужно бороться — это наша неспособность принимать решения и идеология упадка, которой Европейский союз в последние годы активно придерживался», — разъяснила Мелони.
Глава кабмина отметила, что европейский континент неспособен обратить вспять «демографическую зиму».
Премьер уточнила, что ЕС выбрал путь «удушающего» чрезмерного регулирования в ущерб инновациям, смирился с военной зависимостью от США и технологической зависимостью от Китая.
Ранее сообщалось, что уровень бедности в Италии при Мелони достиг максимума за десятилетие — почти десятая часть всего населения страны не имеет возможности приобрести набор товаров и услуг для покрытия базовых нужд.