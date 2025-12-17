На Западе раскрыли причину предоставления кредита Украине

Евросоюз намеревается использовать кредит для Украины, основой которого могут стать как замороженные активы РФ, так и средства от европейских организаций, для возрождения собственного ВПК, пишут обозреватели Андреа Палашиано и Хорхе Валеро в статье для Bloomberg.

Еврокомиссия на протяжении последних месяцев активно работала с правительствами европейских стран с тем, чтобы добиться конфискации российских суверенных активов для помощи Украине.

В свете открытого противодействия ряда европейских лидеров, в ЕК предварительно приняли решение отказаться от этого рискованного шага и получить средства в банках Европы.

«ЕС хочет ввести строгие правила в потенциальный кредит для Украины, основанный на российских активах, гласящие: «покупай европейское», — отметили обозреватели.

Авторы статьи уточнили, что от 50% и до 100% средств в течение следующих 5 лет могут быть направлены оборонным площадкам, расположенным на Украине, в ЕС и ряде стран-партнеров, таких как Норвегия.

В то же время участие других стран в оборонных контрактах будет ограничено и строго регламентировано, что существенно ограничит возможности Киева использовать кредит для закупки оружия американского производства, констатировали Палашиано и Валеро.