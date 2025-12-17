Коломойский* сделал резонансное заявление о коррупционной схеме Миндича

Олигарх Игорь Коломойский (*внесен в реестр террористов и экстремистов) заявил на суде в Киеве, что знает всех организаторов коррупционных схем, связанных с бизнесменом и соратником президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

© Global look

Его слова приводит депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«Коломойский знает, но не говорит организатора схемы Миндича. Говорит, что не может давить на НАБУ», — отметил парламентарий.

По словам политика, Коломойский считает, что причиной остановки публикации пленок Миндича стало то, «что могли договориться с Зеленским».

Украинский олигарх заявил, что Зеленский уйдет вслед за Ермаком

28 ноября стало известно, что Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. Этому предшествовали обыски Национального антикоррупционного бюро Украины у него.

