Постпред Бельгии в ЕС шокировал коллег заявлением об активах РФ

Постпред Бельгии в ЕС Петер Моорс заявил коллегам накануне европейского саммита, что переговоры об использовании суверенных российских активов, замороженных в банках стран Европы, идут вспять. Его слова буквально ошарашили дипломатов, пишет Politico.

Накануне в массмедиа появились публикации о том, что в ходе ближайшего саммита Евросоюза будет решаться вопрос о финансировании Украины. На обсуждение будут вынесены два варианта — крупный общий кредит и конфискация замороженных активов РФ.

«Мы идем вспять», — отметил Моорс.

Дипломат подчеркнул, что любое решение по поводу использования активов РФ может быть принято только премьером Бельгии Бартом де Вевером.