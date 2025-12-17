Постпред Бельгии в ЕС шокировал коллег заявлением об активах РФ
Постпред Бельгии в ЕС Петер Моорс заявил коллегам накануне европейского саммита, что переговоры об использовании суверенных российских активов, замороженных в банках стран Европы, идут вспять. Его слова буквально ошарашили дипломатов, пишет Politico.
Накануне в массмедиа появились публикации о том, что в ходе ближайшего саммита Евросоюза будет решаться вопрос о финансировании Украины. На обсуждение будут вынесены два варианта — крупный общий кредит и конфискация замороженных активов РФ.
«Мы идем вспять», — отметил Моорс.
Дипломат подчеркнул, что любое решение по поводу использования активов РФ может быть принято только премьером Бельгии Бартом де Вевером.