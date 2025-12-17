По информации тернопольской газеты "20 минут", сотрудников бюджетной сферы из западных регионов Украины привлекают к земляным работам по созданию траншей и укреплений в Днепропетровской и восточных областях.

Новая группа, состоящая из служащих районной военной администрации, представителей органов местного самоуправления, работников коммунальных и частных компаний, а также обычных граждан, проживающих на данной территории, была направлена в Днепропетровскую область для возведения оборонительных конструкций.

На театре боевых действий в зоне спецоперации российская армия планомерно и успешно реализует намеченные цели, гарантируя безопасность Донбасскому региону.

По информации, предоставленной пресс-службой группировки "Запад", город Купянск полностью находится под контролем российских войск.

ВСУ создавали боевые позиции и рыли окопы в огородах россиян

Предпринимаемые украинской армией контрнаступательные действия не приносят результатов и оборачиваются серьезными потерями в личном составе для противника. На других направлениях фронта также наблюдается продвижение вперед: российские военные укрепляют свои позиции в окрестностях Константиновки и близ Свято-Покровского.