Мерц сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине

Процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине может быть завершен в ближайшие недели.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Начатый сейчас дипломатический процесс, как можно надеяться, не только будет продолжен в ближайшие недели, но, возможно, и завершен», — сказал политик. Также Мерц отметил, что исход украинского конфликта во многом определит будущее всей Европы.

При этом канцлер подчеркнул готовность Германии внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины. «Эта цена мира включает в себя то, что Германия в кругу союзников также внесет свой вклад в гарантии безопасности для будущей Украины», — сказал он.

В Германии канцлера Мерца назвали сумасшедшим из-за мыслей о конфликте с РФ

Ранее Мерц отказался дать прямой ответ на вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину.