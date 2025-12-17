В Раде назвали причину, по которой Ермак возобновил диалог с Зеленским

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак после официального увольнения сохраняет контроль над министрами и главами администраций, рассказал журналистам News.ru депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Парламентарий подчеркнул, что Украина будет террористической до тех пор, пока у власти будет Владимир Зеленский. Он добавил, что никакие правовые решения в стране не пройдут.

«Тонкость в том, что если люди из окружения Зеленского и теряют влияние, то постепенно, не сразу. Было украдено так много, так много было «взято» власти — в один момент это не потерять. Ермак сохраняет контроль — над министрами, над главами администраций», — уточнил Дмитрук.

По его оценке, скандальное увольнение Ермака в ноябре было призвано обмануть западных кураторов Украины.

«Да, они хотят обмануть [президента США] Дональда Трампа и ЕС. Обман — их стратегия. И они хороши в ней. Они обманули весь украинский народ, десятки миллионов — они профи в этом», — отметил депутат.

«Президента 2» заметили у резиденции Зеленского после получасовой истерики

Ранее массмедиа сообщили, что Ермак возобновил общение с Зеленским, хотя его увольнение сопровождалось громким скандалом.