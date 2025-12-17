На Западе рассказали о плачевном положении Киева
Оценки экспертов Международного валютного фонда свидетельствуют о том, что Украина находится на грани банкротства, пишет Associated Press.
По данным МВФ, уточнили журналисты, Киеву в 2026 и 2027 годах потребуется в общей сложности 137 млрд евро (160 млрд долларов).
Авторы статьи заметили, что у Европы есть только два варианта помочь Украине: предоставить кредит республике за счет замороженных активов России, либо скинуться всем Евросоюзом и взять общий кредит.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год с дефицитом 1,9 трлн гривен ($45 млрд).
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* уточнил, что «дыра» в бюджете Украины на следующий год составляет $20 млрд.
«Сейчас в бюджете «дыра», то есть доходы заложены, а источник еще не ясен, [в размере] около $20 млрд», — разъяснил депутат.
Парламентарий уточнил, что Киев надеется на помощь от западных партнеров, в том числе в виде передачи части суверенных активов России, замороженных в европейских финансовых организациях.
По его словам, еще $25 млрд доходов, заложенных в украинский бюджет на следующий год, также являются обещанной помощью от партнеров, предоставление которой пока ничем не гарантируется.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.