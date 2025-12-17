Мелони: ЕС может заняться замороженными российскими активами в других странах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала сосредоточиться на российских замороженных активах, хранящихся не только в Бельгии, но и в других странах.

© Global look

Об этом пишет Politico.

«Мы считаем, что, если будет принято решение (об использовании замороженных активов России. — RT), было бы недальновидно сосредотачивать внимание на одной структуре, которая удерживает замороженные российские суверенные активы, в частности Euroclear, в то время как в финансовых системах других стран-партнёров также есть замороженные активы», — сказала Мелони.

Премьер Италии также отметила, что решение об использовании российских активов должны принимать европейские лидеры.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что деньги для Киева необходимо найти иным способом, нежели за счёт замороженных российских активов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчёркивал, что Будапешт отказывается от принципа лояльного сотрудничества с Евросоюзом в вопросе замороженных российских активов.