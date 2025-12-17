В Турции море отступило от берегов на 20 метров

Мраморное море в Турции отступило от берегов на 20 метров. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Феномен заметили в районе Мармара Эреглиси провинции Текирдаг. По сообщению телеканала, ситуация «вызвала беспокойство» у местных жителей. Причины феномена пока неизвестны.

Как сообщает издание, из-за обмеления берегов у пляжей образовались своеобразные песчаные острова. Кроме того, несколько лодок сели на мель.

Мраморное море отступило от Стамбула

