В Турции море отступило от берегов на 20 метров
Мраморное море в Турции отступило от берегов на 20 метров. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
Феномен заметили в районе Мармара Эреглиси провинции Текирдаг. По сообщению телеканала, ситуация «вызвала беспокойство» у местных жителей. Причины феномена пока неизвестны.
Как сообщает издание, из-за обмеления берегов у пляжей образовались своеобразные песчаные острова. Кроме того, несколько лодок сели на мель.
Мраморное море отступило от Стамбула
Ранее геоэколог рассказал о том, может ли на Земле закончиться вода.