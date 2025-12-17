Фон дер Ляйен назвала военную экономику России угрозой для Европы

RT на русском

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что угроза со стороны России выходит за рамки конфликта на Украине и носит системный характер.

Свою оценку она изложила в публикации в социальной сети X, подчеркнув, что переведённая на военные рельсы российская экономика представляет опасность для стран Европы.

«Россия нацелена не только на Украину», — заявила фон дер Ляйен, говоря о масштабах вызова.

Глава Еврокомиссии отметила, что европейские государства должны рассматривать происходящее как долгосрочный риск для собственной стабильности и суверенитета.

По её словам, речь идёт о прямой угрозе национальной и экономической безопасности ЕС.

В этой связи фон дер Ляйен подтвердила намерение Брюсселя усиливать финансовое давление на Москву. Она указала, что бессрочная заморозка российских активов в Европейском союзе «может кардинально изменить ситуацию для Украины и Европы».

Ранее в Госдуме заявляли, что НАТО, заявляя о коллективной безопасности, на практике проводит агрессивную политику и стремится к расширению в Восточной Европе.

Также президент России Владимир Путин отмечал, что европейцам внушают необходимость готовиться к большой войне с Россией.