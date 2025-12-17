Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что угроза со стороны России выходит за рамки конфликта на Украине и носит системный характер.

Свою оценку она изложила в публикации в социальной сети X, подчеркнув, что переведённая на военные рельсы российская экономика представляет опасность для стран Европы.

«Россия нацелена не только на Украину», — заявила фон дер Ляйен, говоря о масштабах вызова.

Глава Еврокомиссии отметила, что европейские государства должны рассматривать происходящее как долгосрочный риск для собственной стабильности и суверенитета.

По её словам, речь идёт о прямой угрозе национальной и экономической безопасности ЕС.

В этой связи фон дер Ляйен подтвердила намерение Брюсселя усиливать финансовое давление на Москву. Она указала, что бессрочная заморозка российских активов в Европейском союзе «может кардинально изменить ситуацию для Украины и Европы».

Ранее в Госдуме заявляли, что НАТО, заявляя о коллективной безопасности, на практике проводит агрессивную политику и стремится к расширению в Восточной Европе.

Также президент России Владимир Путин отмечал, что европейцам внушают необходимость готовиться к большой войне с Россией.