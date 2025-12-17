В США забили тревогу из-за одной фразы Путина

Заявление президента России Владимира Путина о серийном выпуске баллистических ракет средней дальности «Орешник» назвали явным предупреждение. Такое мнение выразил автор статьи в американском журнале Newsweek.

Так российский лидер ответил Западу на милитаристскую риторику, считает журналист.

В материале говорится, что заявления об оружии являются явным предупреждением европейским союзникам, которые утверждают, что Россия готовится к войне на континенте в ближайшие годы, значительно перевооружаясь за время украинского конфликта.

Ранее во время расширенного заседания коллегии Минобороны РФ в среду Владимир Путин сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца текущего года.

Путин: "Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года

Кроме того, глава государства отметил, что у России появляются новые средства поражения, которые нескоро появятся у кого-либо в мире.