В США забили тревогу из-за одной фразы Путина
Заявление президента России Владимира Путина о серийном выпуске баллистических ракет средней дальности «Орешник» назвали явным предупреждение. Такое мнение выразил автор статьи в американском журнале Newsweek.
Так российский лидер ответил Западу на милитаристскую риторику, считает журналист.
В материале говорится, что заявления об оружии являются явным предупреждением европейским союзникам, которые утверждают, что Россия готовится к войне на континенте в ближайшие годы, значительно перевооружаясь за время украинского конфликта.
Ранее во время расширенного заседания коллегии Минобороны РФ в среду Владимир Путин сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца текущего года.
Кроме того, глава государства отметил, что у России появляются новые средства поражения, которые нескоро появятся у кого-либо в мире.