Германия должна войти в число гарантов безопасности Украины, считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Германия вместе с союзниками (по НАТО. — RT) должна внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности Украине после прекращения огня», — цитирует его ТАСС.

Мерц также выразил надежду, что начавшийся дипломатический процесс «будет доведен до конца».

Ранее канцлер ФРГ уклонился от ответа на прямой вопрос об отправке немецких войск на Украину в составе так называемых многонациональных сил.

Издание Politico писало, что Мерц с таким рвением пытается сделать Германию лидирующей силой в Европейском союзе, что порой даже перегибает палку.