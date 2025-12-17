Мерц: Германия должна войти в число гарантов безопасности Украины
Германия должна войти в число гарантов безопасности Украины, считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Мерц также выразил надежду, что начавшийся дипломатический процесс «будет доведен до конца».
Ранее канцлер ФРГ уклонился от ответа на прямой вопрос об отправке немецких войск на Украину в составе так называемых многонациональных сил.
Издание Politico писало, что Мерц с таким рвением пытается сделать Германию лидирующей силой в Европейском союзе, что порой даже перегибает палку.