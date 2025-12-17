В Германии канцлера Мерца назвали сумасшедшим из-за мыслей о конфликте с РФ

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных боевых действиях сил стран Запада против российской армии на Украине говорят о том, что он сошел с ума.

Об этом на своей странице в социальной сети X заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

«Фридрих Мерц совсем сошел с ума. Он уже видит бундесвер на Украине участвующим в боевых действиях против России. Его безответственная болтовня подрывает мирные переговоры и делает Германию стороной войны. Пора образумиться», — написала политик.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представители США и Евросоюза договорились предоставить Украине схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении российско-украинского конфликта.