Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

В последние недели в Европе возобновилась дискуссия о судьбе суверенных активов, замороженных на счетах европейских банков. Лидеры ЕС выдвигали аргументы за и против конфискации средств. В итоге, было принято решение вынести вопрос на саммит сообщества в декабре.

«Мы одержали победу, потому что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отступила, и вопроса о российских активах даже не будет на повестке дня», — отметил Орбан.

По его словам, закулисные переговоры и даже борьба вчера вечером, 16 декабря, привели к результатам.

Ранее глава венгерского кабмина сообщил, что изъятие суверенных российских активов станет «объявлением войны».

«Любые действия с замороженными российскими активами — это объявление войны. Изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа»,— разъяснил Орбан.

Глава правительства пояснил, что если позволить евробюрократам изъять даже небольшую долю средств, «то они разграбят всю страну».