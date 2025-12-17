В США раскрыли, почему ЕС не соглашается на мирный план Трампа

Главы государств и правительств европейских стран считают, что план президента США Дональда Трампа слишком выгоден России. В свете этого они пытаются внести в проект значительные изменения, пишет Wall Street Journal.

Осенью 2025 года Вашингтон представил мирный план, состоящий из 28 пунктов. Он базировался на договоренностях, достигнутых Россией и США в ходе встречи лидеров на Аляске.

Киев и Брюссель не приняли этот план, провели несколько крупных конференций и встреч, вынудили американскую сторону внести значительные изменения в проект.

«Европа считает, что сделка, выгодная Москве, рискует перерасти в масштабный конфликт, который может охватить весь континент. Для Европы, как и для Украины, плохое мирное соглашение, которое оставит Киев слабым и уязвимым, сейчас хуже, чем отсутствие какой-либо сделки», — отметил автор статьи.

Ранее сообщалось, что 2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Найдена проблема мирного плана Трампа по Украине

Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.