В Финляндии заявили о проблемах с финансированием Украины

Украине не выделят помощь из бюджета Финляндии, если на предстоящем саммите Евросоюза не будет согласована конфискация замороженных российских активов.

Об этом газете Financial Times сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Это невозможно», — сказал он о сценариях, при которых Украине могут выдать совместный займ стран ЕС или отправить взносы отдельных стран из их бюджетов.

По информации издания, лидеры Финляндии и Эстонии на саммите Восточного фланга в Хельсинки согласились в том, что изъятие российских активов для помощи Украине — это единственная возможность удовлетворить финансовые потребности Киева.

Решение о выделении Украине кредита на 2026-2027 годы за счет замороженных российских активов планируется принять на саммите ЕС 18-19 декабря. 17 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это оно не может быть отложено. Также издание Politico сообщало, что ЕС обсуждает возможность конфисковать замороженные активов РФ в обход позиции Бельгии, где хранятся деньги. Страна требует от других государств союза разделить финансовые риски, если Россия успешно подаст на Брюссель в суд.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа столкнется с серьезными последствиями в случае изъятия российских активов.