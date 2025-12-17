В Финляндии заявили о проблемах с финансированием Украины

Премьер Орпо: Финляндия не сможет помочь Украине без конфискации активов РФ
Украине не выделят помощь из бюджета Финляндии, если на предстоящем саммите Евросоюза не будет согласована конфискация замороженных российских активов.
Об этом газете Financial Times сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
«Это невозможно», — сказал он о сценариях, при которых Украине могут выдать совместный займ стран ЕС или отправить взносы отдельных стран из их бюджетов.
По информации издания, лидеры Финляндии и Эстонии на саммите Восточного фланга в Хельсинки согласились в том, что изъятие российских активов для помощи Украине — это единственная возможность удовлетворить финансовые потребности Киева.
Решение о выделении Украине кредита на 2026-2027 годы за счет замороженных российских активов планируется принять на саммите ЕС 18-19 декабря. 17 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это оно не может быть отложено. Также издание Politico сообщало, что ЕС обсуждает возможность конфисковать замороженные активов РФ в обход позиции Бельгии, где хранятся деньги. Страна требует от других государств союза разделить финансовые риски, если Россия успешно подаст на Брюссель в суд.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа столкнется с серьезными последствиями в случае изъятия российских активов.