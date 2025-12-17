Трамп требует от Мадуро вернуть США "украденные у них" венесуэльские богатства

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером по восточному стандартному времени, как в Соединенных Штатах называют часовой пояс Вашингтона, объявил "тотальную и полную блокаду всех санкционных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее". Правительство страны он объявил иностранной террористической организацией, обещая Каракасу невиданный ранее шок.

© Global look

Американский лидер подчеркнул, что в южной части Карибского моря сконцентрирована "крупнейшая армада, когда-либо собранная в истории Южной Америки". И Трамп угрожает ее увеличить. Однако, судя по информации венесуэльских СМИ, в Каракасе не испытывают трепета. Напротив, власти Венесуэлы призывают работников мировой нефтяной промышленности к протестам против "американского пиратства".

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Трампа, американский лидер прямо заявляет о своих требованиях к Венесуэле: "вернуть всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли". При этом венесуэльские богатства хозяин Белого дома называет "нашими", то есть американскими.

С чем же связано внимание Трампа к Венесуэле?

Запасы нефти

Венесуэла располагает самыми крупными доказанными запасами черного золота в мире. По состоянию на 2014 год венесуэльские недра содержали 300 миллиардов баррелей.

К промышленной добыче нефти здесь еще в начале ХХ века приступили Рокфеллеры. Однако уже к середине прошлого столетия, на фоне растущего национального самосознания венесуэльцев, они создали якобы местную компанию Creole Petroleum, все активы которой тем не менее принадлежали семье Рокфеллеров.

Под венесуэльскую тяжелую нефть на территории США было построено несколько нефтеперерабатывающих заводов. Однако сегодня большая ее часть уходит в Китай - стратегическому противнику Соединенных Штатов.

Национализация

Первым, кто решил национализировать венесуэльскую нефть, был не Уго Чавес. За четверть века до его прихода к власти в 1976 году правительство страны приняло первый закон о национализации всех иностранных нефтяных компаний, включая Creole Petroleum. Тогда же была создана национальная нефтяная компания PDVSA.

Чавес в 2007 году лишь вытеснил ExxonMobil с нефтяных месторождений в бассейне Ориноко, а в 2009 году национализировал американские газовые компании Williams и Exterran. При этом все они получили компенсации. ExxonMobil обещали вернуть 255 миллионов долларов, а Williams и Exterran должны были получить 420 миллионов.

Личная неприязнь

Трамп - правый консерватор. "Левых" он, мягко говоря, недолюбливает. Еще на первом своем сроке он пытался свергнуть Мадуро. Тогда на сцене появился молодой оппозиционер Хуан Гуайдо. Но все деньги, потраченные на него и на инспирацию протестов, были потрачены впустую. Операция "Гуайдо" провалилась.

Вернувшись в Белый дом в начале 2025 года, Трамп и члены его администрации с самого начала прямо говорили о своих планах по борьбе с левыми режимами в Латинской Америке, к коим помимо Венесуэлы относятся Куба и Никарагуа.

Доктрина Монро

В новой Стратегии национальной безопасности, утвержденной в ноябре этого года, Трамп возвращается к доктрине Монро, "чтобы восстановить американское превосходство в Западном полушарии". Суть доктрины сводится к тому, что все Западное полушарие является зоной интересов США. На свой "задний двор" Вашингтон не намерен пускать никого. Сегодня речь идет в первую очередь о России и Китае, которые активно налаживают отношения со странами Латинской Америки.

Великая Армада

С конца августа для "борьбы с наркотрафиком", как изначально заявляли члены американской администрации, Вооруженные силы США сконцентрировали в южной части Карибского моря крупнейший за последние полвека военный кулак. Объединенная оперативная группа получила название "Южное копье". Неподалеку от Венесуэлы американцы развернули 11 военных кораблей, включая крупнейший и самый современный авианосец США - "Джеральд Р. Форд", а также 15 тысяч военнослужащих.

В конце ноября Трамп начал говорить о возможности проведения наземных операций для борьбы с наркокартелями. Однако в Вашингтоне не скрывали, что целью всей этой затеи является смещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого еще летом объявили главой наркокартеля "Картель солнца", предложив за него награду в 50 миллионов долларов.

За это время американские военные уничтожили порядка 25 судов и убили 95 человек. При этом каких-либо доказательств наличия на этих судах наркотиков Вашингтон так и не предоставил.

В начале октября по запросу Венесуэлы в Совете Безопасности ООН прошло специальное заседание, посвященное эскалации ситуации в южной части Карибского моря. Постпред России при этой международной организации Василий Небензя тогда отметил, что, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, которое не относит Венесуэлу к узлам наркотрафика, 87 процентов кокаина попадает в США через Тихий океан, выходом к которому Венесуэла не обладает. Небензя также напомнил, что в мартовском профильном докладе Государственного департамента "Картель солнца" даже не упоминался.