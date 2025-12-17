На Маршалловых Островах всем жителям будут платить $200 в квартал

Власти Маршалловых Островов первыми в мире запустили программу поддержки населения, в рамках которой каждый житель республики будет получать около $200 в квартал. Об этом сообщил министр финансов островного государства Дэвид Пол.

© Wikipedia

"Наше правительство хочет убедиться, что никто не останется без внимания. <...> $200 на человека раз в квартал, или около $800 в год", - сказал он в интервью газете The Guardian.

Министр отметил, что выплаты предоставляются как "мера социальной поддержки" граждан, поскольку в стране наблюдается рост цен и отток населения. Деньги можно будет получать как традиционными способами - банковским переводом или чеками, так и в криптовалюте. Жители уже получили первые выплаты в конце ноября, более 60% граждан предпочли банковский перевод. Криптовалютный эквивалент выбрали всего 12 человек.

По данным газеты, программа финансируется за счет целевого фонда, созданного совместно с США. Одной из его задач является выплата Маршалловым Островам компенсаций за десятилетия американских ядерных испытаний, проводившихся на территории страны. Фонд управляет активами на сумму более $1,3 млрд. До 2027 года власти США намерены вложить в него еще $500 млн.

Республика Маршалловы Острова - государство в западной части Тихого океана, "свободно ассоциированное" с США с 1986 года. По данным Всемирного банка за 2024 год, население страны составляет около 37,5 тыс. человек.