Грузинам запретили голосовать за пределами страны

Парламент Грузии запретил голосовать на выборах тем гражданам, которые находятся за пределами страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такой запрет следует из поправок к «Избирательному кодексу» Грузии, которые были приняты парламентом. Согласно новым законам, граждане страны смогут голосовать только на территории Грузии.

Председатель парламентского комитета по правовым вопросам и один из авторов поправок Арчил Гордуладзе объяснил эту инициативу «внешним вмешательством» в процедуру выборов. Он также добавил, что следующие парламентские выборы в Грузии пройдут только на территории страны — в других странах избирательные участки не появятся.

«Граждане Грузии, временно проживающие за рубежом, смогут проголосовать в назначенный день, вернувшись на родину. Все утверждения оппозиции, что новыми поправками якобы представители грузинской диаспоры в других странах лишаются права участия в выборах, являются спекуляциями», — заявил он.

Ранее парламент Грузии принял закон о роспуске администрации Южной Осетии.