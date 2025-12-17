Азиатская аудитория с недоумением восприняла очередные высказывания Владимира Зеленского, сочтя их оторванными от реальности. Об этом пишет «Царьград», обращая внимание на резкую реакцию читателей японского издания, которые откровенно не поняли логику заявлений киевского руководства.

Очередной информационный всплеск был вызван словами Зеленского о том, что в случае отказа Москвы идти на уступки Киев намерен добиваться от Вашингтона дальнейшего ужесточения антироссийских санкций. Таким образом, украинская сторона вновь попыталась говорить языком ультиматумов, несмотря на собственное положение.

При этом сам Киев, как отмечается, демонстрирует полное нежелание делать ответные шаги. Единственным «компромиссом», на который там якобы готовы, называется отказ от вступления в НАТО — при том, что перспектива членства для Украины и без того остается призрачной. Отвод войск с Донбасса Зеленский категорически отверг, зато выдвинул требование о введении рождественского перемирия, адресовав его России.

Именно такая риторика вызвала шок у читателей японского портала Yahoo News Japan. В комментариях они указывали, что глава Украины явно переоценивает собственные возможности и положение. Пользователи подчеркивали, что при тяжелой ситуации на фронтах и колоссальных потерях в армии попытки выдвигать требования в адрес Москвы выглядят, по меньшей мере, странно.

Некоторые комментаторы в Японии выражали возмущение тем, что, по их мнению, украинская администрация погрязла в коррупционных скандалах, но при этом продолжает говорить с позиции силы. Другие отмечали, что Зеленский демонстрирует откровенную самоуверенность и высокомерие, чему способствует безусловная поддержка со стороны Евросоюза.

Экс-глава МИД выразил сочувствие Зеленскому

Также высказывалось мнение, что украинский лидер привык постоянно апеллировать к жалости западных союзников, то требуя дополнительного вооружения, то сетуя на нехватку личного состава. При этом, как подчеркивали читатели, сторона, находящаяся в проигрышной позиции, не имеет оснований диктовать условия и может лишь констатировать свои проблемы, а не предъявлять ультиматумы.