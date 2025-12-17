Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс была вынуждена публично опровергнуть растущие предположения о том, что президент США Дональд Трамп засыпает на официальных мероприятиях. Её заявления прозвучали после серии видеозаписей, на которых Трамп появляется с закрытыми глазами во время заседаний Кабинета министров.

В последние недели вокруг Дональда Трампа разгорелся необычный спор, касающийся не политики, а его физического состояния. Несколько раз в этом месяце камеры засекали президента США с закрытыми глазами во время публичных мероприятий, в том числе на многочасовом заседании Кабинета министров и во время выступления в Овальном кабинете.

Эти кадры быстро разлетелись по социальным сетям, породив волну комментариев и мемов. Пользователи, в основном критики Трампа, с иронией заявляли, что он «снова заснул», пока Марко Рубио говорил об Украине. На этом фоне представителям команды Трампа пришлось выступить с официальными разъяснениями.

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс категорически отвергла обвинения в том, что её босс спит на работе.

«Он не спит. Он закрыл глаза и откинул голову назад... И, знаете, с ним все в порядке», — заявила она, пытаясь представить это как естественную манеру концентрации.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также встала на защиту американского президента после инцидента, заявив, что он «внимательно слушал» и провёл весь трёхчасовой «марафон» заседания, на котором его команда рассказывала об «исторических достижениях». По словам Ливитт, Трамп демонстрирует «потрясающую» работоспособность.

Однако видеозаписи, на которых американский лидер периодически прищуривается, а затем и полностью закрывает глаза, говорят сами за себя и плохо поддаются рациональному объяснению со стороны его помощников.

Трамп заснул на совещании с кабмином

Ситуация приобретает особую пикантность на фоне многолетней риторики самого Трампа. На протяжении всей избирательной кампании и после неё он неоднократно и с сарказмом нападал на своего соперника бывшего президента Джо Байдена, обвиняя того в сонливости и недостатке энергии.

Трамп даже заявлял, что Байден «спит всё время». Теперь же ирония судьбы обратилась против него самого: те же самые обвинения, которые он озвучивал, адресованы критиками ему. Когда же журналист напрямую спросил Трампа о его режиме сна, тот ответил уклончиво и запутанно, заявив, что он «мало спит» и что если можешь много спать, то «ты не президент», тем самым лишь подлив масла в огонь.