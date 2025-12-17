Фицо рассказал о часовом споре с главой Евросовета из-за Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что час спорил с главой Евросовета Антониу Коштой из-за финансовой помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

12 декабря глава словацкого правительства провел часовой телефонный разговор с Коштой, в котором сообщил ему, что на саммите Европейского союза (ЕС) не поддержит ничего, что связано с военными расходами Киева, даже если в Брюсселе придется сидеть до Нового года.

«Я час спорил с председателем Европейского совета господином Коштой, он — о деньгах, я — о людях, он — о деньгах, я — о людях», — сказал он.

По словам Фицо, он понял, что не хочет иметь ничего общего с тем, что происходит в Европе.

Ранее Фицо сравнил Украину с черной дырой, которая поглощает деньги Евросоюза. Он также отметил, что Киев забирает у ЕС рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее.