В Финляндии запаниковали из-за слов премьера Эстонии о России

Российские военные при необходимости полностью блокируют Финляндию и Прибалтику за час, предупредил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что «российская угроза» никуда не исчезает, поэтому странам на восточном фланге следует прилагать усилия для защиты границ ЕС и НАТО.

«России, вероятно, потребуется около часа, чтобы полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. Поэтому хочу поинтересоваться у уважаемого премьер-министра Михала, точно ли он стремится к разрушению наших стран?», — поинтересовался Малинен.

Ранее власти ФРГ и ряда других стран неоднократно заявляли о начале реализации проектов по укреплению восточного фланга альянса: отправке военной техники, инструкторов, кадровых частей; проведении совместных маневров с балтийскими странами.

Премьер Финляндии извинился после громкого скандала

Вместе с тем, Москва четко дала понять: Россия не планирует нападать на страны НАТО, вводить войска, аннексировать территории.