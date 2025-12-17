В Иране раскритиковали США за невозможность вести диалог с Вашингтоном

В Тегеране убеждены, что Вашингтон разучился вести равноправный диалог, предпочитая язык ультиматумов. По словам иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи, попытки силового давления, провалившиеся на поле боя, бессмысленно переносить за стол переговоров.

Эту позицию он чётко обозначил на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Он напомнил о горьком опыте прошлого года, который, по его мнению, красноречиво показал истинные намерения американской стороны.

По словам министра, прошедшие события лишний раз доказали, что дипломатия США имеет мало общего с поиском взаимоприемлемых решений.

«Опыт прошлого года показал, что понимание США переговоров — это не диалог, а навязывание и диктовка позиций. Очевидно, что цели, которые не были достигнуты с помощью давления и военных действий, не могут быть навязаны и за столом переговоров», — заявил иранский дипломат.

Конкретно речь идёт о пяти раундах переговоров по ядерной сделке в 2025 году, которые проходили при посредничестве Омана. Многоступенчатый дипломатический процесс был окончательно сорван после начала военной операции Израиля против Ирана и последующих ударов американских вооружённых сил по иранским ядерным объектам.

В сложившихся обстоятельствах Тегеран видит путь к возобновлению переговоров только при одном фундаментальном условии: кардинальной смене подхода со стороны Белого дома. Арагчи дал понять, что Иран открыт к такому развитию событий, однако сомневается в готовности Вашингтона к конструктивным изменениям.