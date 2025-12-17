Пока вы не уснули: Путин о планах европейских "подсвинков" и реакция Душанбе на трагедию в Одинцово

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

Страны Европы хотели поживиться на развале России, присоединившись к политике предыдущих властей США. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны», — отметил российский лидер.

МИД Таджикистана отреагировал на убийство ребенка в Одинцово

Министерство иностранных дел Таджикистана осуждает убийство четвероклассника Успенской средней школы поселка Горки-2 в Одинцово. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«В связи с данным обстоятельством посол Российской Федерации в Республике Таджикистан С.Григорьев был вызван в МИД Таджикистана и ему была вручена нота с требованием провести российской стороной незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование данного трагического инцидента и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона», — говорится в заявлении.

Байден сделал новое заявление о России

Если США не будут мировыми лидерами, их место займут Россия или Китай. Об этом заявил бывший американский президент Джо Байден, передает The Hill.

«Если мы не будем лидерами, то кто будет? Россия? Китай?» — отметил экс-президент.

Байден добавил, что США «в долгу перед всем миром», в связи с чем Вашингтон должен обеспечивать себе мировое лидерство.

Путин рассказал, чем грозит отказ Запада и Украины от мирных переговоров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, стремилась находить дипломатические развязки конфликтов. И сейчас Россия предпочитает достигать целей СВО дипломатическим путем.

"Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Путин объявил о готовности изменить темп СВО

Вооруженные силы России имеют возможность наращивать темпы наступления на ключевых направлениях специальной военной операции (СВО). О готовности изменить темп СВО объявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, ускорение наступления российских войск могут обеспечить опыт военных, а также созданные ранее плацдармы.

Кремль прокомментировал планы США ввести новые санкции против РФ

Любые санкции наносят вред налаживанию отношений между странами.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые санкции вредят делу налаживания отношений, это очевидно", - указал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли возможные новые санкции США против РФ, о которых ранее сообщил Bloomberg, навредить налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном и негативно сказаться на украинском урегулировании.

Обрушение обороны ВСУ неизбежно: Белоусов выступил с заявлением

Белоусов назвал обрушение обороны ВСУ неизбежным, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это, наконец, поняли и «западные кураторы Киева».

Белоусов отметил, что освобожденный Красноармейск был символом сопротивления и ВСУ, и «западных кураторов». Объединенная группировка войск ВС РФ на треть снизила боевой потенциал ВСУ в 2025 году, отметил министр.

«Коллапс начинается»: Дмитриев сделал заявление о заморозке активов

Возможное снижение рейтинга европейского депозитария Euroclear после заморозки российских активов приведет к «коллапсу» и выводу инвесторами средств с территории ЕС. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет «Российская газета».

Ранее Евросоюз бессрочно заморозил российские активы на 210 миллиардов евро, большая часть которых размещена в депозитарии Euroclear в Бельгии. По мнению экспертов, это решение было принято для того, чтобы обойти потенциальное вето стран ЕС.

NASA рассказало об отключении зонда после контакта с 3I/ATLAS

Пользователи соцсетей раскритиковали NASA после того, как агентство заявило о потери контакта с марсианским космическим зондом Maven, сблизившимся с межзвездным объектом 3I/ATLAS. Об этом пишет Daily Mail.

Обнаруженный в июле 2025 года объект 3I/ATLAS был классифицирован как комета. Однако профессор Гарвардского университета Ави Леб высказал версию о его возможном искусственном происхождении, указав на аномально высокую яркость кометы, ее нетипичную траекторию и позицию в перигелии. При этом уже 19 декабря комета максимально приблизится к Земле. Астрономы намерены детально изучить состав ее ядра, пыли и газов, что позволит получить уникальные данные о процессе формирования планет и комет у других звезд.

В России задержали сектантов-саентологов

Правоохранители задержали сектантов-саентологов в Алтайском крае. Как сообщает Telegram-канал «112», двое жителей Барнаула проводили «тренинги» для руководителей предприятий.

По информации следователей, барнаульцы уже давно состоят в секте саентологов. Для вовлечения в секту других людей они решили организовать предпринимательскую деятельность в рамках ИП.

Так, под видом коучинга и консалтинга сектанты «прокачивали» персонал и руководителей крупных предприятий Алтайского края по методикам саентологов. В последующем «зомбированные» сотрудники и их начальство могли контролироваться в интересах американцев.

