Муж выбросил молодую блогершу с 10-го этажа после избиения в лифте

Бразильская блогерша Мария Катиане Гомеш да Силва погибла после падения с 10-го этажа. Полиция арестовала её 40-летнего мужа, утверждая, что записи с камер видеонаблюдения доказывают: он выбросил молодую женщину с балкона после серии жестоких нападений в лифте и на парковке.

Трагедия, потрясшая Бразилию, развернулась в многоэтажном доме в Сан-Паулу. Сообщается, что известная в соцсетях блогерша 25-летняя Мария Катиане Гомеш да Силва погибла. Она делилась со своими подписчиками советами по красоте, путешествиям и здоровому образу жизни. Её жизнь оборвалась страшным образом — она была сброшена с балкона десятого этажа.

Первым на место падения прибыл её 40-летний муж Алекс Леандро Биспо душ Сантуш, которого экстренные службы застали держащим на руках бездыханное тело жены. Полиция, изучив записи с камер видеонаблюдения в здании, пришла к выводу, который лег в основу обвинения в умышленном убийстве.

Видеоматериалы, как утверждают следователи, воссоздают леденящую душу хронологию событий, ведущих к гибели молодой женщины. Всё началось на парковке, где между супругами вспыхнула ожесточённая ссора, быстро переросшая в сцену физического насилия. Камеры зафиксировали, как Биспо душ Сантуш наносил удары Марии.

Конфликт продолжился в лифте, где мужчина, согласно видеозаписи, схватил блогершу за шею. Далее видно, как он силой вытаскивает её из кабины лифта, в то время как она отчаянно цепляется за дверь в попытке спастись. Примерно через минуту на записи видно, как подозреваемый возвращается в лифт один и в изнеможении падает на пол, закрыв голову руками. Спустя мгновения раздался удар — женщина упала на землю с высоты десятого этажа.

Эта шокирующая история стала ещё одним мрачным эпизодом в череде трагических происшествий с бразильскими инфлюенсерами. Всего несколькими днями ранее в результате аварии в городе Бальнеарио Камбориу погибла журналистка Алина Кристина Далмолин. Она была пассажиркой автомобиля, который на огромной скорости врезался в столб.

Удар был настолько силён, что женщине оторвало руку, она получила несовместимые с жизнью травмы головы и скончалась по дороге в больницу, несмотря на попытки реанимации. Водитель скрылся с места происшествия пешком, но вскоре был обнаружен полицией в состоянии сильного алкогольного опьянения в соседнем районе. Его арестовали и предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, совершённом за рулём в пьяном виде.