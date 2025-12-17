Премьер Финляндии извинился после громкого скандала

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо извинился за опубликованные в социальных сетях фотографии депутатов правой партии «Истинные финны», на которых они изображают азиатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Орпо принес извинения гражданам Японии, Китая и Южной Кореи. Они появились на языках соответствующих стран в соцсетях посольств.

«Эти публикации не отражают финские ценности. Расизму и дискриминации нет места в финском обществе», — заявил Орпо.

Премьер Финляндии испугался России

Ранее депутаты выложили в соцсетях снимки, на которых оттягивают уголки глаз. Политики заявили, что таким образом решили поддержать бывшую Мисс Финляндия Сару Джафче — она лишилась титула после публикации аналогичного фото. Многие посчитали жест девушки расистским, а сама она извинялась за него в соцсетях.