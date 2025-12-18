Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о повреждении своего самолёта в аэропорту Брюсселя, куда он прибыл вечером в среду для участия в саммите Европейского союза. На своей странице в социальной сети политик написал, что автомобиль с трапом серьёзно разбил воздушное судно, сделав его непригодным для полётов, в результате чего делегации придётся оставить его в Бельгии.

Фицо также скептически оценил встречу на полях саммита ЕС со странами Западных Балкан, стремящимися к членству в Евросоюзе. Он выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, который намеренно отказался от участия в мероприятии в знак протеста против несправедливого, по его мнению, отношения институтов ЕС к Сербии.

Фицо заявил, что не хочет быть частью Западной Европы

Премьер Словакии подчеркнул дисбаланс в подходе Евросоюза: пока Украину, по его словам, подталкивают к вступлению, несмотря на её неготовность, Сербии, которая подготовлена, создают препятствия для интеграции.

