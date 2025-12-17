Требование Совета Европы к Тбилиси от 17 декабря о введении санкций против России и Белоруссии - "постыдные двойные стандарты". Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета "Взгляд".

"Хочу напомнить, что евробюрократы не требуют подобного, например, от Молдавии, Армении или какой-нибудь другой страны", - отметил председатель правительства республики.

По его словам, простые подсчеты демонстрируют, что если бы Грузия ввела санкции против Москвы и Минска, ее экономика бы обрушилась на 10%.

"Поэтому мы решили руководствоваться национальными интересами", - подчеркнул Кобахидзе.

В конце ноября генсек правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе говорил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС), Грузия значительно укрепила свой суверенитет и "показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком".

28 ноября прошлого года Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.